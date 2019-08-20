В Киеве полиция разыскивает водителя, насмерть сбившего женщину на переходе

Фото: место происшествия (facebook.com/UA.KyivPolice)

Водитель скрылся с места ДТП

В Киеве полиция разыскивает водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе возле станции метро "Академгородок" и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook столичной полиции.

Указано, что неустановленный водитель, управляя автомобилем "Мерседес", совершил наезд на потерпевшую на пешеходном переходе.

"От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее анкетные данные устанавливаются. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Инцидент произошел в 1:15 в Святошинском районе возле станции метро "Академгородок", - проинформировали в полиции.

Так, на месте происшествия работали наряды патрульной полиции и работники следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий столичной полиции, которые опросили свидетелей и очевидцев аварии.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

"Киевские правоохранители обращаются граждан, ставших свидетелями ДТП и имеющие любую информацию по этому поводу, с просьбой звонить по телефону 271-99-22 или 102", - указано в сообщении.

Напомним, в понедельник вечером в центре Киева на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого Range Rover влетел в толпу пешеходов.

Как писало РБК-Украина, количество пострадавших в результате ДТП в центре Киева, которое произошло на пересечении улиц Льва Толстого и Саксаганского, увеличилось до 6 человек.