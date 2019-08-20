ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве полиция разыскивает водителя, насмерть сбившего женщину на переходе

Новости » Политика    20.08.2019 - 10:47
В Киеве полиция разыскивает водителя, насмерть сбившего женщину на переходе
Фото: место происшествия (facebook.com/UA.KyivPolice)

Водитель скрылся с места ДТП

В Киеве полиция разыскивает водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе возле станции метро "Академгородок" и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook столичной полиции.

Указано, что неустановленный водитель, управляя автомобилем "Мерседес", совершил наезд на потерпевшую на пешеходном переходе.

В Киеве полиция разыскивает водителя, насмерть сбившего женщину на переходе

"От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее анкетные данные устанавливаются. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Инцидент произошел в 1:15 в Святошинском районе возле станции метро "Академгородок", - проинформировали в полиции.

Так, на месте происшествия работали наряды патрульной полиции и работники следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий столичной полиции, которые опросили свидетелей и очевидцев аварии.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

"Киевские правоохранители обращаются граждан, ставших свидетелями ДТП и имеющие любую информацию по этому поводу, с просьбой звонить по телефону 271-99-22 или 102", - указано в сообщении.

Напомним, в понедельник вечером в центре Киева на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого Range Rover влетел в толпу пешеходов.

Как писало РБК-Украина, количество пострадавших в результате ДТП в центре Киева, которое произошло на пересечении улиц Льва Толстого и Саксаганского, увеличилось до 6 человек.

Опубликовано видео ДТП с Range Rover и Tesla в центре Киева ДТП в центре Киева: количество пострадавших увеличилось
Новости Украины КиевДТП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь