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У Києві поліція розслідує вбивство іноземця

Новини » Надзвичайні події    01.12.2018 - 14:49
У Києві поліція розслідує вбивство іноземця
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік помер від вогнепального поранення

У Києві правоохоронці розслідують обставини вбивства іноземця, яке сталося сьогодні, 1 грудня, близько півночі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як повідомили у поліції, правоохоронці, після отримання повідомлення про вогнепальне поранення чоловіка, прибули за адресою та виявили тіло 39-річного іноземця із вогнепальними пораненнями. При огляді місця події працівники поліції виявили кулю.

 За словами свідка, 61-річного товариша загиблого, вони були в кафе, а потім вирішили іти додому. Його друг першим вийшов на вулицю, а свідок затримався.

"Коли ж він (свідок, - ред.) підійшов, побачив, що потерпілий розмовляв із двома незнайомцями. Чоловіки вирушили додому - і у цей час пролунало кілька пострілів", - розповів він.

Зазначається, що на місце події відразу було викликано "швидку", медпрацівники якої констатували смерть.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві невідомі напали на канадського журналіста Майкла Колборна. Пригода сталася поблизу Володимирського собору. Іноземець розповів правоохоронцям, що конфлікт з двома чоловіками виник, коли той проводив фотозйомку. У результаті конфлікту один із чоловіків вдарив фотографа в обличчя, а інший - застосував газовий балончик.

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