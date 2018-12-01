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В Киеве полиция расследует убийство иностранца

Новости » Происшествия    01.12.2018 - 14:49
В Киеве полиция расследует убийство иностранца
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина скончался от огнестрельного ранения

В Киеве правоохранители расследуют обстоятельства убийства иностранца, которое произошло сегодня, 1 декабря, около полуночи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщили в полиции, правоохранители, после получения сообщения об огнестрельном ранении мужчины, прибыли по адресу и обнаружили тело 39-летнего иностранца с огнестрельными ранениями. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили пулю.

По словам свидетеля, 61-летнего товарища погибшего, они были в кафе, а потом решили идти домой. Его друг первым вышел на улицу, а свидетель задержался.

"Когда же он (свидетель, - ред.) подошел, увидел, что потерпевший разговаривал с двумя незнакомцами. Мужчины отправились домой - и в это время раздалось несколько выстрелов", - рассказал он.

Отмечается, что на место происшествия сразу вызвали "скорую", медработники которой констатировали смерть.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные напали на канадского журналиста Майкла Колборна. Происшествие произошло вблизи Владимирского собора. Иностранец рассказал правоохранителям, что конфликт с двумя мужчинами возник, когда тот проводил фотосъемку. В результате конфликта один из мужчин ударил фотографа в лицо, а другой - применил газовый баллончик.

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