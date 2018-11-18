У Києві напали на іноземного фотографа

Фото: поліція (РБК-Україна)

Правоохоронці кваліфікують інцидент як хуліганство

У Києві у неділю, 18 листопада, невідомі напали на іноземного фотографа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києві.

Як повідомляється, подія сталася поблизу Володимирського собору. Правоохоронці отримали повідомлення про побиття іноземця о 12:45.

Іноземець розповів правоохоронцям, що конфлікт із двома чоловіками виник коли той проводив фотозйомку. В результаті конфлікту один із чоловіків вдарив фотографа в обличчя, а інший - застосував газовий балончик.

Зазначається, що поліція розпочала кримінальне впровадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

"За вчинення такого правопорушення передбачено до чотирьох років позбавлення волі", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві у неділю, 18 листопада, поблизу метро Либідська в наслідок конфлікту, який переріс у стрілянину, поранили людину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція затримала чотирьох жителів Києва і Київської області, яких підозрюють у причетності до стрілянини 5 листопада під час якої одна людина загинула, двоє отримали поранення. У конфлікт зі стріляниною в Луцьку взяли участь близько 15 осіб.