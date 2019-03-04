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У Києві поліція накрила "сходку" кримінальних авторитетів

Новини » Суспільство    04.03.2019 - 10:38
У Києві поліція накрила "сходку" кримінальних авторитетів
Фото: затримання ( kyiv.npu.gov.ua)

Авторитети зібралися для обговорення розподілу влади і впливу на території України

В одному з ресторанів Києва співробітники поліції перешкодили проведенню "сходки" кримінальних авторитетів, очолюваних "злодієм в законі" на прізвисько "Сфан". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції столиці.

Повідомляється, що на зустріч у ресторані на бульварі Верховної ради кримінальні авторитети зібралися для обговорення розподілу влади і впливу на території України. Очолював "сходку" уродженець Грузії, "злодій в законі" Лаша Джачвліані ("Сфан"), якого коронували в 1985 році в Тбілісі. Він намагався налагодити зв'язки з іншими авторитетами і стати "куратором" квартирних злодіїв і розбійників.

"Сфан" до 2017 року перебував у міжнародному розшуку за вчинення здирництва та хабарництва в Італії. Раніше його затримували у Києві з наркотиками.

Зараз правоохоронці перевіряють законність його перебування на території України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція затримала громадянина Грузії, який планував керувати злочинними угрупованнями на території столиці та області. Зловмисника затримали в Шевченківському районі столиці. Він мав заборону на в'їзд на територію України в 2019 році, проте потрапив в Україну поза пунктом пропуску.

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