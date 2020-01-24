У Києві поліцейського затримали на вимаганні 150 тис. доларів

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали працівника Управління патрульної поліції в Києві та його спільника за вимагання 150 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, наприкінці 2019 року приватному підприємцю почали надходити від невідомих осіб смс з погрозами фізичної розправи. Патрульний та його знайомий запропонували підприємцю нібито вирішити його проблеми з погрозами за грошову винагороду в сумі 150 тис. доларів.

Поліцейського та його спільника затримали 23 січня під час одержання частини суми вимагання в розмірі 40 тис. доларів.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу та повідомлення про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Раніше повідомлялося, що у Одеській області слідчі державного бюро розслідувань (ДБР) затримали поліцейського та екс-поліцейського за розбійний напад на будинок пенсіонерів.

РБК-Україна писало, що ДБР направило до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського батальйону Управління патрульної поліції в Рівненській області за отримання хабара у розмірі 2 тисяч доларів.