У Києві викрали людину з синагоги, поліція знайшла її за тиждень

Напередодні Дня незалежності України з Центральної Синагоги Києва викрали людину. Поліція протягом тижня розкрила злочин, потерпілого звільнили, а учасників банди викрадачів - затримали.

Про це у Facebook повідомив народний депутат VIII скликання і член ПАРЄ Георгій Логвинський.

За його словами, чоловіка викрали з синагоги 21 серпня. Близько 10:00 під приводом бізнес-угоди під синагогу під'їхав чорний Mercedes з колишнім бізнес-партнером потерпілого і ще однією особою.

"Нічого не віщувало небезпеки, з урахуванням, що учасники були знайомі між собою, хоча і мали невирішені фінансові питання з минулого життя. Надалі зв'язок з Н (потерпілий, - ред.) зник, а телефон нібито виключився в метро", - зазначив Логвинський.

Він також підкреслив, що викрадачі діяли професійно і знали методи оперативної діяльності. Зокрема, номери на авто були підроблені, під час викрадення не використовувалися телефони, заметалися сліди та змінювалися авто.

За його словами, справу взяв на контроль міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Вже в неділю правоохоронці взяли слід, а операція трималася в таємниці, оскільки передбачалося, що в банді були колишні або діючі працівники правоохоронного органу.

"В рамках розслідування була встановлена ціла банда більш ніж з 10 осіб, серед яких колишній співробітник СБУ. До потерпілого було застосоване насильство з метою отримання майна. Бандити не приховували обличчя, що з огляду на особливості цієї справи однозначно говорить про те, що в живих його залишати не збиралися", - зазначив Логвинський.

Потерпілого утримували в підвалі будинку під Києвом. Поліція штурмом звільнила заручника 29 серпня, за різними адресами було затримано 7 осіб. За словами Логвинського, у підозрюваних вилучили автомати, гранати і гранатомети. Всі затримані перебувають у СІЗО, найближчим часом їм оберуть запобіжний захід у Печерському суді Києва.

Нагадаємо, раніше в Києві викрали бізнесмена Сергія Ткаченка, поліція протягом двох тижнів розшукала і затримала викрадачів, а також звільнила заручника.

У липні в Київській області розстріляли автомобіль з бізнесменом Ігорем Плеканом, чоловік загинув на місці.