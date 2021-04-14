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У Києві на Подолі виявили підозрілий предмет: на місці працюють вибухотехніки

Автор: Андрій Василюк

У Києві біля будівлі на вулиці Вишгородській виявили підозрілий предмет. На місце направили кінологів зі службовими собаками, вибухотехніків та слідчо-оперативну групу.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції

Зазначається, що повідомлення про виявлення підозрілого предмета надійшло до поліції сьогодні вранці. Оперативний черговий направив на місце події кінологів зі службовими собаками, вибухотехніків та слідчо-оперативну групу.

"Наразі на місці працюють працівники профільних служб. Дане повідомлення зареєстроване у Журналі заяв та повідомлень про злочини Подільського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 квітня у Києві невідомий повідомив про замінування столичної лікарні, але не вказав конкретну адресу. Через це поліцейським довелося шукати вибухівку у всіх лікарнях столиці.

Після перевірки вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Раніше Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект про покарання за псевдомінування. Цей закон вносить зміни до статті 259 Кримінального кодексу.

При цьому нардепи не стали запроваджувати конфіскацію майна за таке порушення.

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