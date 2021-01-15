У Києві подачею кисню вже обладнали понад 3100 ліжок для хворих на COVID-19, - Кличко

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Подачею кисню у столиці вже обладнали понад 3100 ліжок для хворих на коронавірус. Всього місто на сьогодні підготувало 4000 ліжок.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на онлайн брифінгу.

За його словами, сьогодні хворих на коронавірус у Києві вже приймають 23 заклади.

"Місто визначило для прийому хворих на коронавірус понад 5 тисяч ліжок у 29 медзакладах столиці. Три з них - заклади "Укрзалізниці". Сьогодні хворих на коронавірус вже приймають 23 медзаклади, де підготували 4 тисячі ліжок. Із них подачею кисню обладнані понад 3 100 ліжок. Зокрема, 2 120 - з централізованою подачею", - зазначив мер.

За його словами, кисневих концентраторів у медичних закладах Києва наразі 993.

Як зауважив Віталій Кличко, на збільшення ліжкомісць із подачею кисню місто спрямувало майже 30 млн гривень. Це - кошти на капітальний ремонт систем киснепостачання. Ще близько 7,4 млн витратили на закупівлю кисневих концентраторів.

Нагадаємо, в Україні виявили 8199 нових випадків COVID-19, за вчора зробили 49 596 тестів на коронавірус. Найбільше нових заражень в Києві та Донецькій області.