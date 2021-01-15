В Киеве подачей кислорода уже оборудовали более 3100 коек для больных COVID-19, - Кличко

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Подачей кислорода в столице уже оборудовали более 3100 коек для больных коронавирусом. Всего город сегодня подготовило 4000 коек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге.

По его словам, сегодня больных коронавирусом в Киеве уже принимают 23 учреждения.

"Город определил для приема больных коронавирусом более 5000 коек в 29 медучреждениях столицы. Три из них - учреждения "Укрзализныци". Сегодня больных коронавирусом уже принимают 23 медучреждения, где подготовили 4000 коек. Из них подачей кислорода оборудованы более 3100 коек. В частности, 2120 - с централизованной подачей", - отметил мэр.

По его словам, кислородных концентраторов в медицинских учреждениях Киева пока 993.

Как отметил Виталий Кличко, на увеличение койкомест с подачей кислорода город направил почти 30 млн гривен. Это - средства на капитальный ремонт систем кислородопоставки. Еще около 7,4 млн потратили на закупку кислородных концентраторов.

Напомним, в Украине обнаружили 8199 новых случаев COVID-19, за вчера сделали 49 596 тестов на коронавирус. Больше всего новых заражений в Киеве и Донецкой области.