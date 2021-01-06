У Києві вшанували пам'ять Лобановського

У Києві вшанували пам'ять футболіста та тренера Валерія Лобановського. 6 січня виповнюється 82 роки з дня його народження.

Про це йдеться на сайті "Динамо".

"Серце світової легенди футболу перестало битися 13 травня 2002 року. Його життя було нерозривно пов'язано з київським "Динамо", виступаючи за яке він заслужив собі світове ім'я, а футбольний клуб багатьма своїми досягненнями зобов'язаний Метру", - йдеться на сайті.

На сайті "Динамо" наголошується, що саме під керівництвом Лобановського клуб досягав найбільших успіхів і став символом спочатку радянської, а згодом - і українського футболу, завоював європейські трофеї і панував на національному рівні.

Зокрема, з Лобановським на чолі "Динамо" завоювало Суперкубок Європи і двічі Кубок кубків, виграло 8 чемпіонатів СРСР, 6 Кубків СРСР, 3 Суперкубки СРСР, а також 5 разів ставало чемпіоном незалежної України і тричі виграла Кубок України.

За традицією в день народження Лобановського до його могили на Байковому кладовищі приходять його родичі та друзі, футболісти "Динамо" різних поколінь, колеги і однодумці, учні і послідовники, шанувальники таланту і вболівальники.

Збираються люди вшанувати пам'ять Лобановського і колонади стадіону, названого на його честь, біля знаменитого пам'ятника, встановленого у 2003-му році і перенесеного на нове місце - на площі біля колонади - у 2013-м.

"Це місце давно стало об'єктом паломництва футбольних уболівальників не тільки з усієї України, але і з інших країн. Мабуть, не було й дня, коли б не прийшов до пам'ятника хоч один любитель футболу, не згадав великого тренера", - відзначають в "Динамо".

Присутні, разом з вихованцями динамівської академії, вшанували пам'ять легенди футболу, поклали квіти до меморіалу, згадали теплі моменти, пов'язані з Лобановським, і подякували за неоціненний вклад в історію "Динамо".

Ведучим заходу був заслужений журналіст України, багаторічний динамівець Олександр Липенко, який традиційно розповів багато цікавих фактів про життя і кар'єрі Валерія Васильовича.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що "Динамо" увійшло до ТОП-15 клубів за всю історію УЄФА, посівши найвищу позицію серед українських клубів.