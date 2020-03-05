У Києві на першій станції метро запустили 4G

У Києві з 5 березня на станції метро "Академмістечко" три мобільні оператори почали надавати послуги 4G зв'язку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне заява операторів Київстар, Vodafone України і lifecell.

Повідомляється, що це перша станція київського метрополітену, яка отримала швидкісний інтернет.

Для запуску 4G на всіх станціях метрополітену має бути прийнято рішення Київської міської ради про плату за доступ телеком-операторів до інфраструктури міста.

"Якщо таке рішення буде прийняте депутатами на найближчій сесії міської ради, 12 березня, то всі три оператори планують запустити 4G ще на 8 станціях метро протягом першого півріччя, а на всіх станціях - до кінця 2020 року", - йдеться в заяві мобільних операторів.

Нагадаємо, в лютому Київстар, Vodafone України і lifecell отримали 4G ліцензії у діапазонах низьких без тендеру. Рішення Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації прийняла після указу президента та постанов уряду.

Раніше РБК-Україна писало, що в липні 2019 року Олексій Гончарук, який тоді обіймав посаду керівника Офісу президента, заявив, що протягом року зв'язок четвертого покоління (4G) повинна охопити всю територію України.