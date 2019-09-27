У Києві перекриють рух на Хрещатику

У Києві перекриють рух транспорту на вулиці Хрещатик на період проведення міжнародного фестивалю світла Kyiv Lights Festival з 27 по 30 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Рух усіх видів транспорту буде заборонено з 21:00 27 вересня по 7:00 30 вересня від перетину вулиці Хрещатик і вулиці Архітектора Городецького до перетину вулиці Хрещатик і вулиці Богдана Хмельницького.

Також у КМДА відзначають, що в цей період буде змінено маршрут автобусів №24 та №114, які курсуватимуть через Софійську площу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на естакади Південного мосту на два дні обмежать рух з-за ремонтних робіт. Обмеження будуть діяти в період з 21:00 28 вересня до 7:00 29 вересня і з 21:00 29 вересня по 7:00 30 вересня.

Також повідомлялося, що з вечора 26 вересня по 7 жовтня буде обмежено рух на шляхопроводі на перехресті вул. Бойчука, вул. Саперно-Слобідської та Стратегічного шосе у зв'язку виконанням протиаварійних робіт