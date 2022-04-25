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У Києві перейменують Арку Дружби народів, частину демонтують, - Кличко

Фото: у Києві перейменують Арку Дружби народів ()
Автор: Євгеній Прокопенко

Цього тижня у Києві планують демонтаж скульптури двох робітників, встановленої в 1982 році "на ознаменування возз'єднання України з Росією" - Арку Дружби народів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленням мера Києва Віталія Кличка.

Кличко повідомив, що цього тижня демонтують бронзову скульптуру двох робітників, встановлену в 1982 році "на ознаменування возз'єднання України з Росією".

"Своє ставлення до України Росія "ознаменувала" звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої "дружби двох народів" будуть прибрані з центру Києва", - написав Віталій Кличко.

Ткож він додав, що другу скульптурну композицію - із червоного граніту - закриють опоряджувальними матеріалами і теж згодом розберуть. Оскільки там складніша процедура і це займе більше часу. А до того її можна буде використовувати як простір для експозицій.

"Арку ж з титанових листів перейменуємо - старі символи набувають нового значення! І підсвітимо її кольорами українського прапору, - сказав Кличко.

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Київ