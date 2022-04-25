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У Київській області вже отримала перші 400 млн гривень на відновлення пошкодженого житла

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Понеділок 25 квітня 2022 11:49
У Київській області вже отримала перші 400 млн гривень на відновлення пошкодженого житла Фото: у Київській області вже отримала перші 400 млн гривень на відновлення пошкодженого житла (t me)
Автор: Артем Горовенко

Київська область отримала першу субвенцію на відновлення житла у розмірі 400 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Це вікна в домах, покрівлі, прибирання, дороги і так далі. Для того, щоб ті будівлі, які ще цілі, в яких треба просто, наприклад, вставити вікна - ми могли їх вставити швидко і люди могли переїхати і проживати", - говорить він.

За його інформацією, наразі в області триває відновлення електроенергії, водопостачання та інтернету.

"Ми розуміємо, що наступним етапом треба відновити будинки, які можна швидко відновити", - зазначив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Тимошенко заявив, що для відшкодування збитків за зруйноване внаслідок воєнних дій житло громадяни можуть подати заявку через застосунок "Дія" або звернутися до ЦНАПу.

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