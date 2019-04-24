У Києві на Великдень громадський транспорт змінить графік роботи

Громадський транспорт відкриється на одну годину раніше і буде працювати на одну годину довше
У Києві під час святкування Великодня робота громадського транспорту, який проходить біля станцій метро, буде продовжена на одну годину 27 квітня, 28 квітня буде розпочата на одну годину раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київпастранс".
Зокрема, біля станцій метрополітену проходять такі маршрути:
В ніч з 27 на 28 квітня передбачено продовження роботи:
Крім того, встановлені тимчасові зупинки на вулиці Івана Франка для тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94н і автобусів маршрутів №№ 24, 114, 118 переноситься в напрямку площі Перемоги на 50 м вперед.
Фото (kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додатковий потяг № 249 Київ - Чернівці до великодніх свят.