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У Києві паркування знову стане платними

Автор: РБК-Україна

Після ослаблення карантину в Києві парковання знову стануть платними. На час локдауну плата за паркування автомобілів у столиці була скасована.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

"Після ослаблення обмежень автовласники зможуть оплачувати паркування через додаток і не порушувати правила, залишаючи машину безкоштовно. А інспектори зможуть швидко і автоматично фіксувати виявлені порушення", - заявив він.

За словами мера столиці, в Києві спостерігає позитивну тенденцію щодо зменшення порушень правил паркування.

"Розвиток культури паркування в столиці сприяла впроваджена політика евакуації, спрямована насамперед на безпеку і комфорт киян - як на дорогах, так і на тротуарах", - підкреслив він.

Нагадаємо, з 5 квітня рішенням столичної влади в Києві була скасована плата за паркування.

Раніше повідомлялося, що Київ може вийти з "червоної" зони з 1 травня.

Детальніше про те, які обмеження будуть зняті з 1 травня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, 27 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з "червоної" зони карантину.

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Новини України Віталий КличкоКиївпарковка