ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Донецькій області сталася ДТП, є жертви

Новини » Надзвичайні події    28.09.2019 - 10:16
У Донецькій області сталася ДТП, є жертви
Ілюстративне фото (pexels.com)

Одна людина загинула та ще 2 постраждали

Вночі 27 вересня у Донецькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула одна людина та ще двоє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, аварія сталася близько 23:47 у Центральному районі міста Маріуполь. Прибувши на місце події, рятувальники вилучили з пошкодженого транспортного засобу тіло загиблого чоловіка 1987 року народження.

Також з транспортного засобу був врятований один з постраждалих. Ще один постраждалий знаходився поблизу автомобіля. Обоє чоловіків у важкому стані були госпіталізовані до міської лікарні.

Причини та обставини надзвичайної події наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, 27 вересня у Полтавській області на автодорозі "Онишки-Маяківка" сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. В результаті масштабної ДТП одна людина загинула те ще одна отримала поранення. Постраждала жінка була госпіталізована.

Також РБК-Україна писало, що у Тернополі на дамбі сталося ДТП за участю мотоцикла і автомобіля. В результаті зіткнення загинув неповнолітній, ще один травмований. Мотоцикл рухався на великій швидкості.

З'явилось відео з місця ДТП у Броварах У Києві через потрійну ДТП ускладнено рух
Новини України ДТПДонецкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся