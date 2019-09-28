У Донецькій області сталася ДТП, є жертви

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Одна людина загинула та ще 2 постраждали

Вночі 27 вересня у Донецькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула одна людина та ще двоє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, аварія сталася близько 23:47 у Центральному районі міста Маріуполь. Прибувши на місце події, рятувальники вилучили з пошкодженого транспортного засобу тіло загиблого чоловіка 1987 року народження.

Також з транспортного засобу був врятований один з постраждалих. Ще один постраждалий знаходився поблизу автомобіля. Обоє чоловіків у важкому стані були госпіталізовані до міської лікарні.

Причини та обставини надзвичайної події наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, 27 вересня у Полтавській області на автодорозі "Онишки-Маяківка" сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. В результаті масштабної ДТП одна людина загинула те ще одна отримала поранення. Постраждала жінка була госпіталізована.

Також РБК-Україна писало, що у Тернополі на дамбі сталося ДТП за участю мотоцикла і автомобіля. В результаті зіткнення загинув неповнолітній, ще один травмований. Мотоцикл рухався на великій швидкості.