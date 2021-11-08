У Києві скасовують 11 рейсів маршруток: список

Зі столичних доріг приберуть 76 маршруток. Це пов'язано з тим, що Київ розриває договори із чотирма перевізниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтина Усова у Telegram .

У Києві розривають договори за 11 маршрутами у зв'язку з виявленням фальсифікації. Завдяки аудиторській перевірці конкурсних документів на перевезення пасажирів стало відомо, що деякі перевізники отримали необґрунтовану перевагу на маршрутах:

№ 224, 234, 539, 559 - "Союз-Авто"

№ 231 - "Базальт"

№ 421, 581, 155, 516 - "Кийтранс-2005"

№ 517, 402 - "Універсал-Транс"

"Місто не укладатиме нові договори щодо цих маршрутів - ні з комунальними, ні з приватними перевізниками. Всі ці маршрути дублювали існуючі комунальні маршрути і крали пасажиропотік у "Київпастрансу"", - зазначив Усов.