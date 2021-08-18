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У Києві відкрили запис на щеплення вакциною Pfizer в Blockbuster Mall

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Києва, Середа 18 серпня 2021 18:40
У Києві відкрили запис на щеплення вакциною Pfizer в Blockbuster Mall Фото: у Києві відкрили запис на щеплення вакциною Pfizer в Blockbuster Mall (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві відкрили онлайн-запис на щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer в Blockbuster Mall. Вакцинація буде проводитися 23 і 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.

Також в центрі вакцинації доступна вакцина CoronaVac. Отримати щеплення препаратом можна буде 22 серпня, а також в період з 25 по 29 серпня.

"Дані про записи на вакцинацію відображаються в додатку Helsi. Його потрібно показати на вході разом з паспортом та ідентифікаційним кодом", - йдеться в повідомленні.

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