У Києві відкрили запис на щеплення вакциною Pfizer в Blockbuster Mall
Фото: у Києві відкрили запис на щеплення вакциною Pfizer в Blockbuster Mall (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві відкрили онлайн-запис на щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer в Blockbuster Mall. Вакцинація буде проводитися 23 і 24 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.
Також в центрі вакцинації доступна вакцина CoronaVac. Отримати щеплення препаратом можна буде 22 серпня, а також в період з 25 по 29 серпня.
"Дані про записи на вакцинацію відображаються в додатку Helsi. Його потрібно показати на вході разом з паспортом та ідентифікаційним кодом", - йдеться в повідомленні.