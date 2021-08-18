В Киеве открыли запись на прививку вакциной Pfizer в Blockbuster Mall
Фото: В Киеве открыли запись на прививку вакциной Pfizer в Blockbuster Mall (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве открыли онлайн-запись на прививку от коронавируса вакциной Pfizer в Blockbuster Mall. Вакцинация будет проводиться 23 и 24 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsi.
Также в центре вакцинации доступна вакцина CoronaVac. Получить прививку препаратом можно будет 22 августа, а также в период с 25 по 29 августа.
"Данные о записи на вакцинацию отображаться в приложении Helsi. Его нужно показать на входе вместе с паспортом и идентификационным кодом", - говорится в сообщении.