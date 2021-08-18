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В Киеве открыли запись на прививку вакциной Pfizer в Blockbuster Mall

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Киев, Среда 18 августа 2021 18:40
В Киеве открыли запись на прививку вакциной Pfizer в Blockbuster Mall Фото: В Киеве открыли запись на прививку вакциной Pfizer в Blockbuster Mall (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве открыли онлайн-запись на прививку от коронавируса вакциной Pfizer в Blockbuster Mall. Вакцинация будет проводиться 23 и 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsi.

Также в центре вакцинации доступна вакцина CoronaVac. Получить прививку препаратом можно будет 22 августа, а также в период с 25 по 29 августа.

"Данные о записи на вакцинацию отображаться в приложении Helsi. Его нужно показать на входе вместе с паспортом и идентификационным кодом", - говорится в сообщении.

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