В Киеве открыли запись на прививку вакциной Pfizer в Blockbuster Mall

В Киеве открыли онлайн-запись на прививку от коронавируса вакциной Pfizer в Blockbuster Mall. Вакцинация будет проводиться 23 и 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsi .

Также в центре вакцинации доступна вакцина CoronaVac. Получить прививку препаратом можно будет 22 августа, а также в период с 25 по 29 августа.

"Данные о записи на вакцинацию отображаться в приложении Helsi. Его нужно показать на входе вместе с паспортом и идентификационным кодом", - говорится в сообщении.