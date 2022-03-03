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У Києві відкрили Північний і Дарницький Мости: час роботи

Автор: Кароліна Гайдук

В українській столиці для сполучення між лівим і правим берегами відкриті Північний і Дарницький Мости. Це стосується і приватного, і громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

"З 08:00 до 19: 00 наземний транспорт і метрополітен працює в скороченому складі і тільки за тими маршрутами, де можна забезпечити перевезення. Водіям суворо заборонено пересуватися по смузі громадського транспорту. Вона потрібна автомобілям екстреної служби, а також військовій техніці і транспорту", - попереджають у відомстві.

Крім того, міська влада закликає не виїжджати в місто без необхідності.

Нагадаємо, з 28 Лютого у Києві обмежили рух транспорту по мостах між лівим і правим берегами.

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