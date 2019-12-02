У Києві відкрили рух Хрещатиком на вихідні та свята

Від початку грудня дозволено рух транспорту вулицею Хрещатик у Києві щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що таке рішення пов'язане із обмеженнями руху транспорту уздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року та Різдва.

Зокрема, із 25 листопада до 26 січня 2020 року:

обмежено рух транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги у напрямку руху до Михайлівської площі;

заборонено рух всіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

Рух транспорту у вихідні по Хрещатику буде діяти до закінчення новорічно-різдвяних святкувань на Софійській площі.

Нагадаємо, що під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020. Зимові розваги триватимуть на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду навпроти будинку № 5. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го - на Контрактовій площі.