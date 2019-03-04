У Києві відключили воду на 9 вулицях

Вода відсутня через пошкодження на мережі холодного водопостачання
В Киеве, по состоянию на 16:30, отключили холодную воду жителям девяти улиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводоканал" в Facebook.
Как отмечается, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
Сообщается, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - 1 сутки.
Ранее в киевском водоканале сообщили, что вовремя переданные показания счетчиков является гарантией оплаты только за потребленные услуги. В "Киевводоканале" напомнили, что с 1 и по 10 число данные счетчиков не принимаются, продолжается обновление баз и формирование новых платежек. Передача показаний возможна с одиннадцатого числа и до конца месяца.
РБК-Украина писало, что "Киевводоканал" начал работы по отказу от обеззараживания питьевой воды хлором, заменяя его на диоксид хлора.