У Києві відключили воду на 9 вулицях

Вода відсутня через пошкодження на мережі холодного водопостачання

В Киеве, по состоянию на 16:30, отключили холодную воду жителям девяти улиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводоканал" в Facebook.

Как отмечается, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Академика Ромоданова, 6/29;

ул. Казимира Малевича, 30, 31, 47/49;

ул. Семьи Хохловых, 5, 6, 6А, 6Б, 8;

пр-т. Леся Курбаса, 9, 9А, 9Е, 9Ж;

б-г. Кольцова, 22, 22А;

ул. Глубочицкая, 13, 13, 16, 17, 17Д, 18, 24, 26, 27, 28, 29-31, 40, 44, 46-52, 56, 72;

ул. Петровская, 10, 12, 30,34,29,15,23-Б,23-А;

пров. Косогорный, 4, 8, 8А, 10, 3, 7, 17, 27-29;

ул. Радистов, 15-75.

Сообщается, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - 1 сутки.

Ранее в киевском водоканале сообщили, что вовремя переданные показания счетчиков является гарантией оплаты только за потребленные услуги. В "Киевводоканале" напомнили, что с 1 и по 10 число данные счетчиков не принимаются, продолжается обновление баз и формирование новых платежек. Передача показаний возможна с одиннадцатого числа и до конца месяца.

РБК-Украина писало, что "Киевводоканал" начал работы по отказу от обеззараживания питьевой воды хлором, заменяя его на диоксид хлора.