У Києві відключили холодну воду жителям шести вулиць

Подача води припинена через аварії на мережах водопостачання
У Києві у вівторок, 22 січня, відключили холодну воду на 6 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. У зв'язку з цим, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
Зазначається, що орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - одна доба.
Нагадаємо, у Києві у понеділок, 21 січня, через аварії на мережах водопостачання відключали холодну воду на 9 вулицях.
РБК-Україна писало, що раніше в Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через припинення подачі води. 12 січня місто і його околиці залишилися без води в результаті пориву. Станом на ранок 15 січня водопостачання відновили.