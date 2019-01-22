У Києві відключили холодну воду жителям шести вулиць

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подача води припинена через аварії на мережах водопостачання

У Києві у вівторок, 22 січня, відключили холодну воду на 6 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. У зв'язку з цим, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пров. Плещеєва, 4А, 5, 6/2, 7, 8, 9;

вул. Фрометівська, 18Б;

вул. Кіото, 11, 13, 15;

бул. Ромена Роллана, 14;

вул. Сигнальна, 10-25;

вул. Героїв Севастополя, 23А.

Зазначається, що орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - одна доба.

Нагадаємо, у Києві у понеділок, 21 січня, через аварії на мережах водопостачання відключали холодну воду на 9 вулицях.

РБК-Україна писало, що раніше в Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через припинення подачі води. 12 січня місто і його околиці залишилися без води в результаті пориву. Станом на ранок 15 січня водопостачання відновили.