ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Києві відключили холодну воду жителям шести вулиць

Новини » Суспільство    22.01.2019 - 16:00
У Києві відключили холодну воду жителям шести вулиць
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подача води припинена через аварії на мережах водопостачання

У Києві у вівторок, 22 січня, відключили холодну воду на 6 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. У зв'язку з цим, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • пров. Плещеєва, 4А, 5, 6/2, 7, 8, 9;
  • вул. Фрометівська, 18Б;
  • вул. Кіото, 11, 13, 15; 
  • бул. Ромена Роллана, 14;
  • вул. Сигнальна, 10-25;
  • вул. Героїв Севастополя, 23А.

Зазначається, що орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - одна доба. 

У Києві відключили холодну воду жителям шести вулиць

Нагадаємо, у Києві у понеділок, 21 січня, через аварії на мережах водопостачання відключали холодну воду на 9 вулицях.

РБК-Україна писало, що раніше в Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через припинення подачі води. 12 січня місто і його околиці залишилися без води в результаті пориву. Станом на ранок 15 січня водопостачання відновили. 

У Києві облаштують центр обслуговування бездомних осіб У Києві зіткнулися два автомобіля, троє осіб загинули
Новини України КиївКиїввода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся