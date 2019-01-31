У Києві з "відкатом" 680 тис. гривень затримали керівника комунального підприємства

Під час затримання зловмисник намагався втекти, правоохоронці були змушені застосовувати зброю

В Киеве полиция задержала руководителя коммунального предприятия Стрыйского городского совета во время получения "отката" в 680 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Национальной полиции.

Как отмечается, во время проведения мероприятий по противодействию преступлениям в бюджетной сфере оперативники управления защиты экономики во Львовской области выявили факты коррупционной деятельности со стороны должностных лиц коммунального предприятия Стрыйского городского совета.

По факту противоправной деятельности следователи следственного управления ГУНП во Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.364 УК Украины.

В рамках уголовного производства было установлено, что руководитель коммунального предприятия вместе с субъектом хозяйствования организовали преступную схему по хищению бюджетных средств. С целью получения средств из бюджета при проведении закупок коммунальной техники ее стоимость была завышена.

Чтобы получить средства за технику в полном объеме, руководитель обществ должен был предоставить комунальнику 680 тысяч гривен "отката".

Сегодня, 31 января, в Киеве сотрудники полиции задержали руководителя коммунального предприятия Стрыйского городского совета Львовской области. Последний получил от руководителя общества 680 тысяч гривен "отката".

Во время задержания руководитель КП пытался скрыться, правоохранители были вынуждены применять оружие.

Фото: задержание злоумышленника (npu.gov.ru)

В настоящее время руководителя коммунального предприятия и директора общества задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

РБК-Украина писало, во Львове разоблачили на взятке одного из руководителей Держгеокадастру. Он был задержан во время получения им первого "транша". В автомобиле правонарушителя правоохранители изъяли 32,5 тыс. долларов.