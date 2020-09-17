У Києві оштрафували близько 40 керівників гуртожитків через порушення карантину

У Києві суди задовольнили адміністративні протоколи відносно близько 40 керівників столичних гуртожитків за недотримання карантинних вимог. Їх оштрафували на 34 тисячі гривень.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова столичної Держспоживслужби Олег Рубан.

За його словами, зараз у столиці в зоні ризику знаходяться саме гуртожитки.

"Сьогодні складено близько 40 протоколів на адміністрації гуртожитків. Вчора ми отримали дані з суден, вони позитивно розглянулись. На тих керівників, які не дотримуються правил (карантину - ред.) накладені штрафні санкції в розмірі 34 тисяч гривень", - сказав Рубан.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Києві майже 64% гуртожитків не дотримуються карантин. Серед порушень: відсутня термометрія працівників, немає запасу деззасобів, працюють без засобів індивідуального захисту, не вирішене питання утилізації ЗІЗ, відсутні елементарні засоби особистої гігієни (серветки, одноразові рушники, мило).

Зазначимо, з понеділка у Києві діють обмеження "помаранчевої" зони карантину.

Також повідомлялося, що Київ і ще 19 областей в Україні не готові до ослаблення карантину.