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У Києві визначилися з датою завершення опалювального сезону

Автор: Олександр Білоус

Опалення в Києві почнуть відключати з 5 квітня 2021 року. За прогнозом синоптиків, температура повітря буде підвищуватися.

Про це мер Києва Віталій Кличко сказав на брифінгу, який транслювався в Youtube.

"Хочу повідомити, що з 5 квітня столиця розпочне процес відключення опалення в житлових будинках. На припинення теплопостачання в системі, що є однією з найбільших в Європі, місту потрібно приблизно 5 днів", - сказав Кличко.

За прогнозом синоптиків, уже з цього тижня середньодобова температура - вище +8 градусів за Цельсієм. Коли, за нормативами, міські служби можуть вимикати опалення.

"Втім, соціальні об’єкти – лікарні, садочки та школи - поки що будуть отримувати тепло. І відключати їх будемо тільки за заявками керівників закладів", - сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, в 2020 році опалювальний сезон в Києві був завершений з 5 квітня.

В 2019 році опалювальний сезон в Києві завершився з 6 квітня.

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