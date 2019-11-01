В Києві в жовтні зафіксували чотири температурні рекорди

У Києві в період "бабиного літа" в жовтні синоптики зафіксували чотири температурні рекорди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії.

Повідомляється, що в середньому у жовтні в Києві температура повітря становила +11,1 градуси, що вище кліматичної норми на 3 градуси. Таким чином, в 2019 році жовтень став сьомим самим теплим місяцем з 1881 року.

найтеплішим днем місяця стало 14 жовтня, коли температура повітря сягнула +24,3 градуси. Найменша температура зафіксована 31 жовтня - під ранок термометри відпустили до позначки -2,3 градуси.

Також метеорологи відзначили, що характерною особливістю нинішнього жовтня було те, що в період з 21 по 27 число в Києві стояли тумани, які скоротили період "бабиного літа".

Крім цього повідомили про малій кількості дощів. На проспекті Науки за жовтень випало 13 мм опадів, що склало 37% кліматичної норми. Це вже п'ятий місяць поспіль, коли в столиці спостерігається недобір опадів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 2 листопада очікується похолодання до -12. Істотне похолодання очікується в східних областях, де температура вночі знизиться до -6-12 градусів.

Також РБК-Україна писало, що на 2 листопада в Україні оголосили штормове попередження. Синоптики попередили про пориви вітру 15-20 м/с.