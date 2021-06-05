У Києві охоронця підозрюють у торгівлі зброєю. У нього вдома виявили арсенал

Досудовим розслідуванням встановлено, що 59-річний охоронець ТРЦ незаконно реалізовував на території Києва вогнепальну зброю, набої та вибухову речовину.

При проведенні контролю за вчиненням злочину оперативний покупець придбав у чоловіка дві одиниці вогнепальної зброї - пістолет "ПМ" і пістолет "Наган", а також більше 70-ти боєприпасів до них і вибухову речовину на загальну суму 1800 доларів.

Під час чергової реалізації "товару" зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Надалі при проведенні обшуків за місцем проживання затриманого, а також його спільника, правоохоронці вилучили ще понад 100 боєприпасів до вогнепальної зброї та гранатомета.

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікам про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: у Києві охоронця підозрюють у торгівлі зброєю (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)