У Києві обмежили рух на Богдана Хмельницького

У Києві обмежили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київавтодора".

Зазначається, що обмеження руху будуть діяти до 27 грудня. Рух частково обмежено на час ремонтних робіт.

"На вул. Богдана Хмельницького розпочали поточний ремонт покриття із бруківки. Дорожники Шевченківського району працюють у кварталі між вул. Пирогова і вул. Коцюбинського", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на естакаді Південного мосту у Києві обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти із 21:00 13 грудня до 20:00 15 грудня - у напрямку станції метро "Видубичі", із 21:00 14 грудня до 07:00 15 грудня - у напрямку проспекту Бажана.

РБК-Україна писало, що у Києві з 18 по 20 грудня, буде перекрита дорога на проспекті Науки в районі залізничного переїзду, через ремонт дороги.

Крім того, у центрі Києва в суботу, 21 грудня, обмежать рух у зв'язку з проведенням новорічного параду. Рух автотранспорту буде заборонений на вулиці Володимирській (від перетину з бульваром Тараса Шевченка у будинку № 19) з 13:30 до 16:00.