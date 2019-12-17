Аварійне просідання: рух на мосту Патона в Києві обмежено

Обмеження діятиме з 21:00 17 грудня до 06:00 23 грудня
У Києві на мосту імені Патона частково обмежать рух у зв'язку з аварійною осіданням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київавтодор" у Facebook.
Як повідомляється, на мосту ім. Патона виявлено аварійне просідання покриття.
"Щоб зупинити руйнування плити автопроїзду на спорудженні проведуть аварійно-відновлювальні роботи. Роботи виконувати цілодобово. І по можливості відновимо рух усіма смугами раніше", - йдеться в повідомленні.
Обмеження діятиме з 21:00 17 грудня до 06:00 23 грудня.
Під час робіт рух автотранспорту буде частково обмежено на крайній правій смузі в напрямку лівого берега.
Крім того, в Києві з 18 по 20 грудня, буде перекрита дорога на проспекті Науки в районі залізничного переїзду у зв'язку з ремонтними роботами.
Нагадаємо, з початку грудня дозволено рух транспорту по вулиці Хрещатик у Києві по суботах, неділях, в святкові та неробочі дні.