У Києві схвалили низку пільг для бізнесу: що зміниться

"Головними питаннями сьогоднішнього засідання, в якому взяли участь 90 депутатів, стали рішення, що стимулюватимуть роботу столичного бізнесу. Бо в умовах воєнного стану, коли така складна ситуація, економіка повинна працювати", - написав Кличко.

Що зміниться для бізнесу?

За словами мера, було ухвалено низку рішень, а саме:

пересувна торгівля та ресторанні майданчики - плата за договорами буде зменшена до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від існуючої,

бізнес, що працює на комунальних площах - звільнений від сплати за оренду,

паркувальні майданчики - надаються пільги від міста,

рекламні компанії, які на рекламних площинах у місті розміщують соціальну та патріотичну рекламу - надаються пільги від міста.

"Ми розраховуємо, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, що буде працювати", - резюмував Кличко.

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