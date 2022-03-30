У Києві схвалили низку пільг для бізнесу: що зміниться

Сьогодні, 30 березня Київрада зібралася вдруге від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. За підсумками засідання було вирішено надати низку пільг столичному бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Facebook.
"Головними питаннями сьогоднішнього засідання, в якому взяли участь 90 депутатів, стали рішення, що стимулюватимуть роботу столичного бізнесу. Бо в умовах воєнного стану, коли така складна ситуація, економіка повинна працювати", - написав Кличко.
За словами мера, було ухвалено низку рішень, а саме:
"Ми розраховуємо, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, що буде працювати", - резюмував Кличко.
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