Штормовий вітер і дощі: в Україні різко погіршиться погода

Фото: дощ (РБК-Україна)

У суботу, 17 жовтня, погода в Україні значно погіршиться. Синоптики прогнозують сильний вітер і дощі.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, завтра вдень в центральних крім Дніпропетровської), північних областях і в Карпатському регіоні очікуються зливи. У Карпатах також прогнозується дощ з мокрим снігом.

Також очікується шквальний вітер до 15-10 метрів за секунду.

Крім того, в Києві та області вдень прогнозується сильний дощ і пориви вітру до 15-20 м / с.

Нагадаємо, найближчими днями в країні очікується зниження температури, прогнозують дощі. У неділю погода знову буде без опадів.

Крім того, в жовтні середня місячна температура очікується в межах 6-12 градусів тепла.

Додамо, що сьогодні, 16 жовтня, на більшій території України очікуються дощі. Температура повітря коливатиметься від +9 до +23 градусів.