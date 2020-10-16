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Штормовий вітер і дощі: в Україні різко погіршиться погода

Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 15:10
Штормовий вітер і дощі: в Україні різко погіршиться погода
Фото: дощ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У суботу, 17 жовтня, погода в Україні значно погіршиться. Синоптики прогнозують сильний вітер і дощі.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, завтра вдень в центральних крім Дніпропетровської), північних областях і в Карпатському регіоні очікуються зливи. У Карпатах також прогнозується дощ з мокрим снігом.

Також очікується шквальний вітер до 15-10 метрів за секунду.

Крім того, в Києві та області вдень прогнозується сильний дощ і пориви вітру до 15-20 м / с.

Нагадаємо, найближчими днями в країні очікується зниження температури, прогнозують дощі. У неділю погода знову буде без опадів.

Крім того, в жовтні середня місячна температура очікується в межах 6-12 градусів тепла.

Додамо, що сьогодні, 16 жовтня, на більшій території України очікуються дощі. Температура повітря коливатиметься від +9 до +23 градусів.

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