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У Києві оголосили штормове попередження

Київ, Четвер 01 жовтня 2020 11:06
У Києві оголосили штормове попередження
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 1 жовтня, у Києві очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про сильні вітри до 20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, у найближчу годину з утриманням до кінця доби в столиці спостерігатимуться сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У відомстві закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, в Україні сьогодні погіршиться погода в усіх регіонах, а температура повітря коливатиметься від +14 до +21.

Також РБК-Україна писало, що в Україні 1 та 2 жовтня очікується погіршення погодних умов.

Крім того, раніше в Херсонській області у населеному пункті Велика Олександрівка пройшов ураган.

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