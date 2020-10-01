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В Киеве объявили штормовое предупреждение

Киев, Четверг 01 октября 2020 11:06
В Киеве объявили штормовое предупреждение
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 1 октября, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о сильных ветрах до 20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, в ближайший час с удержанием до конца суток в столице будут наблюдаться сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В ведомстве призывают жителей города придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в Украине сегодня ухудшится погода во всех регионах, а температура воздуха будет колебаться от +14 до +21.

Также РБК-Украина писало, что в Украине 1 и 2 октября ожидается ухудшение погодных условий.

Кроме того, ранее в Херсонской области в населенном пункте Большая Александровка прошел ураган.

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