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Дощі та тепло до +21: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     10.04.2020 - 08:00
Дощі та тепло до +21: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У центральних і східних областях сьогодні дощі

Погода в Україні 10 квітня погіршиться, дощі підуть у північних та східних областях, температура повітря вдень від +11 до +21. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні сонячно та тепло, вдень +14+18, а вночі +5+8. На півночі і в центральних областях дощі, вдень +11+18, а вночі +5+8. Також дощі у Житомирській, Вінницькій областях. На сході країни, крім Запорізької області, дощі, вдень +17+19, а вночі +2+5. На півдні країни тепло, без опадів, вдень +18+21, а вночі +6+8.

Дощі та тепло до +21: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні дощ. Вдень +11+13, а вночі +6+8.

Дощі та тепло до +21: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що погода в Україні найближчими днями очікується нестабільна і теплі дні будуть чергуватися з різким похолоданням та дощами. Як розповіла синоптик Наталка Діденко, до Великодня в Україні очікується дві хвилі сильного похолодання, і друга буде з морозами та мокрим снігом.

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