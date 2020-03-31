У Києві оголосили розміри штрафів за пікніки на час карантину

Під час карантину в Києві за пікніки в парках будуть штрафувати на суми від 1700 до 3400 гривень. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, щодо тих, хто влаштовує пікніки в парках і зонах відпочинку, протоколи має становити поліція.

"Зараз вже підключаються і комунальні служби, працівники благоустрою, муніципальна варта та інші служби. Вони будуть складати протоколи і виписувати штрафи від 1700 до 3400 гривень за порушення правил благоустрою. Тим, до кого не дійшло, що в місті введено обмеження", - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше він заявив, що за перше порушення карантину, самоізоляції або обсервації будуть штрафувати на 17 000 гривень. Друге порушення спричинить штраф - 34 000 гривень, третє - кримінальну відповідальність.

Крім того, стало відомо, що в Києві на коронавірус перевірятимуть всіх пацієнтів із запаленням легенів (пневмонію). Станом на сьогодні в столиці протестовано 1900 людей на наявність коронавірусу.