У Києві оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: скільки триватиме
Мешканців столиці попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він триватиме з 15 до 17 липня.
Зокрема, киян закликали обережно поводитися з вогнем та дотримуватися правил пожежної безпеки.
Так, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- розводити багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;
- заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;
- випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.