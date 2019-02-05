У Києві утворилися серйозні затори

Затори спостерігаються на головних магістралях столиці

По состоянию на 09:15 5 февраля на главных магистралях Киева образовались серьезные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

По данным сервиса, в пробках стоит транспорт на проспекте Победы между станциями метро "Житомирская" и "Берестейская", а также в районе площади Победы. Транспорт практически остановился на Окружной дороге в районе станции метро "Академгородок", в центральной части, на Подоле и на мостах в направлении с левобережной части.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня ограничат движение на двух мостах. На Южном мостовом переходе движение ограничат с 11:00 до 17:00 в направлении Столичного шоссе. На Северном мосту через Днепр ремонт будет проходить с 16:00 до 20:00 в направлении жилого массива Оболонь, а также с 21:00 до 01:00 в направлении жилого массива Троещина.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве весной 2019 года Шулявский путепровод полностью перекроют и начнут демонтаж конструкций.