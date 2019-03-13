У Києві утворились пробки

Рух ускладнено на Північному мосту та мосту Метро

В Киеве вечером в среду, 13 марта, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на проспекте Победы, проспекте Леся Курбаса, Голосеевском проспекте, улице Саперно-Слободской, бульваре Леси Украинки, бульваре Тараса Шевченко, улице Крещатик, улице Большой Житомирской.

Кроме этого, пробки зафиксированы в районе станций метро "Университет", "Золотые ворота" "Театральная", "Дворец спорта", "Нивки", "Дружбы Народов", "Выдубичи", "Голосеевская", "Шулявская".

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

На левом берегу пробки зафиксированы на проспекте Николая Бажана, проспекте Соборности и на Днепровской набережной. Движение затруднено на Северном мосту и мосту Метро.

РБК-Украина писало о погоде в Украине. Как сообщается завтра, 14 марта, в западных, Житомирской и Киевской областях местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.