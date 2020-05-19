У Києві утворилися численні затори

У вівторок вранці, 19 травня, в Києві утворилися численні пробки, які спостерігаються на обох берегах столиці. Паралізовані головні магістралі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі столиці зафіксовані пробки на проспекті Перемоги та Степана Бандери. Також ускладнений рух на Набережному шосе, бульварі Тараса Шевченка, Дружби народів і Лесі Українки.

Крім того, на Великій окружній дорозі, вул. Стеценко, Вадима Гетьмана, Борщагівській, Ніжинської, проспекті Космонавта Комарова та проспекті Правди також є пробки.

Ускладнено рух на трьох мостах (Дарницький, Патона, Метро).

На Лівому березі пробки є на вулиці Набережно-Рибальській, Дніпровській набережній, Дарницькому шосе, проспекті Петра Григоренка і Миколи Бажана, Харківському шосе. Пробки є в районі метро "Славутич", "Осокорки", "Позняки".

Фото: пробки в Києві 19 травня (google.com.ua/maps/)

Також спостерігається скупчення людей на Троєщині, які намагаються дістатися на роботу.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 квітня в Києві набуло чинності рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год на період з 1 квітня до 1 листопада.