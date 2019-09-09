У Києві утворилися численні затори

У понеділок ввечері, 9 вересня, на дорогах Києва утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google.

Так, утруднення руху автомобілів спостерігається як на правому, так і на лівому березі столиці.

зокрема, затори утворилися на вулиці Стеценка, Дегтярівській, Парково-Сирецької, Борщагівська, проспекті Перемоги, Академіка Палладіна, Космонавта Комарова, Повітрофлотському проспекті, вулиці Набережно-Хрещатицькій, Боричевому узвозі, вулиці Нижній Вал, Набережно-Лугової, Богатирській, Оболонському проспекті, бульварі Дружби народів.

На лівому березі ускладнено рух на проспекті Юрія Гагаріна, бульварі Верховної ради, проспекті Миколи Бажана та Бориспільському шосе, вулиці Гната Хоткевича, Дарницької площі, Харківському та Дарницькому шосе, Дніпровській набережній.

Також ускладнено рух в районі станцій метро "Нивки", "Академмістечко", а також на мосту "Метро", Південному мосту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.