У Києві утворились численні пробки

Ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах
Пробки у Києві утворились на дорогах у четвер, 29 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.
На правому березі столиці ускладнений рух транспорту проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Хрещатицька, Набережному шосе, біля станцій метро "Житомирська", "Берестейська", "Нивки" та на проспекті Перемоги. Пробки утворились на Великій Окружній дорозі, проспекті Академіка Глушкова, біля станцій метро "Виставковий центр", "Іпподром".
Крім того, пробки зафіксовані на проспекті Леся Курбаса та проспекті Космонавта Комарова. Ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах: Північному, Південному, Дарницькому та Патона. На лівому березі Києва пробки зафіксовані біля станцій метро "Бориспільська", "Лісова", "Осокорки".
Нагадаємо в Києві сьогодні через візит радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона можливі обмеження руху в Дарницькому, Печерському, Шевченківському районах, а також на Бориспільському шосе.
Також РБК-Україна писало, що в столиці до 31 серпня обмежать рух на естакаді Південного мосту. Ремонтні роботи будуть проводитися з 22:00 годину 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).