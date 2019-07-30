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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    30.07.2019 - 09:02
У Києві утворились численні пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнений рух транспорту також на чотирьох мостах

Пробки у Києві утворились на дорогах у вівторок, 30 липня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнений рух транспорту на проспекті Степана Бандери, поряд зі станцією метро "Героїв Дніпра", "Дорогожичі", на проспекті Перемоги, Кільцевій дорозі, поряд зі станцією метро "Теремки".

Також пробки утворились на Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Жилянській, вулиці Саксаганського, вулиці Льва Толстого, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Набережно-Хрещатицька.

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки у Києві (скріншот)

Ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах: Північному, Патона, Дарницькому та Південному. На лівому березі пробки зафіксовані на проспекті Генерала Ватутіна, поряд зі станцією метро "Лівобережна", проспекті Соборності, поряд зі станціями "Осокорки", "Славутич".

Нагадаємо, на ділянці автодороги М03 Київ-Харків в Київській області на три місяці обмежать рух автотранспорту. Рух буде закрито з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки.

РБК-Україна писало, що київський фунікулер призупинив роботу з 22 липня до 23 серпня у зв'язку з щорічним технічним оглядом.

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