У Києві утворились численні пробки

Пробки у Києві утворились на дорогах у вівторок, 23 липня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці пробки утворились на Кільцевій дорозі, проспекті Леся Курбаса, проспекті Перемоги, Великій окружній та бульварі Академіка Вернадського. Також ускладнений рух транспорті в районі станцій метро "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Берестейська".

Пробки утворились на вулиці Юрія Іллєнка, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, Набережному шосе та вулиці Набережно-Хрещатицька.

Фото: пробки у Києві (скріншот)

За даними Google Maps, невеликі пробки на мосту Патона та Південному мосту. На лівому березі Києва ускладнений рух транспорту біля метро "Славутич".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на ділянці автодороги М03 Київ-Харків в Київській області буде закрито рух з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організовано об'їзд.

Зазначимо, що в Україні підвищили вимоги до якості асфальту - при укладанні асфальтобетонного покриття на трасах рекомендується застосовувати модифіковані бітуми.