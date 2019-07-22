У Києві утворилися численні затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Пробки традиційно скували центральну частину та виїзди з Києва

Станом на вечір 22 липня в Києві утворилися численні затори, рух ускладнено на основних дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Повідомляється, що станом на 19:00 у заторах стоїть центральна частина міста, а також на проспекті Перемоги на відрізку від станції метро "Політехнічний інститут" та на виїзд зі столиці. Крім того, ускладнено рух транспорту на вулиці В'ячеслава Чорновола, проспекті Леся Курбаса, Голосіївському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, Набережному шосе. Також затори спостерігаються на проспекті Степана Бандери та на під'їздах до мостів через Дніпро.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Об'єднаних Арабських Еміратів можуть обмежити рух транспорту на 4 дні. В Управлінні державної охорони попередили, що до 24 липня можливі незначні затори в столиці на час державного візиту вищих осіб ОАЕ.

Раніше також стало відомо, що на ділянці траси Київ-Харків у межах Київської області на три місяці обмежать рух.