У Києві утворились численні пробки

У Києві зранку 18 червня утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Google Maps.

На правому березі столиці пробки утворились на проспекті Перемоги, в районі станції метро "Берестейська", "Політехнічний інститут", "Святошин" на вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Жилянська, вулиці Борщагівська, на проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, вулиці Набережно-Хрещатицькій та на Подолі.

Ускладнений рух транспорту на Дарницькому мосту та мосту Патона. Пробки зафіксовані і на лівому березі Києва, а саме на проспекті Соборності, Броварському проспекті, проспекті Миколи Бажана та Дарницькому шосе.

Фото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, у Києві з 13 по 19 червня частково обмежали рух на Північному мосту. Як повідомляється, з 21:00 13 червня до 6 ранку 19 червня у зв'язку з ремонтом плити проїзної частини мосту через річку Десенка буде частково обмежено рух транспорту у напрямку житлового масиву Троєщина.

РБК-Україна писало, що з 1 квітня в Києві вступило в силу рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.