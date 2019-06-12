У Києві утворились численні пробки

У Києві зранку 12 червня утворились численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги, біля метро "Берестейська", "Дорогожичі", "Шулявка" на вулиці Академіка Заболотного, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Юрія Іллєнка, біля метро "Лук'янівка", вулиці Олени Теліги, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Набережно-Рибальській, Наддніпрянському шосе.

Фото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Також пробки утворились на Дарницькому мосту та мосту Патона, а на лівому березі Києва - в районі станції метро "Славутич", "Позняки", "Осокорки", проспекті Бажана, Дарницькому шосе, проспекті Соборності, біля метро "Лівобережна". Також зафіксовані пробки в районі метро "Бориспільська".

Нагадаємо, з 14:00 13 червня до 06:00 8 липня у зв'язку з ремонтними роботами на Південному мосту буде частково обмежено рух транспорту у першій та другій смугах в напрямку з вулиці Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.