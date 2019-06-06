У Києві утворились численні пробки

У Києві 6 червня утворились численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці утворились затори в районі метро "Шулявська" та на проспекті Перемоги. Там перекритий рух транспорту у зв'язку з будівництвом моста, вулиця Вадима Гетьмана частково перекрита. Також ускладнений рух транспорту біля метро "Нивки", "Святошин", проспекті Валерія Лобановського, вулиці Борщагівська, вулиці Жилянська, вулиці Дегтярівська, вулиці Юрія Іллєнка. На вулиці Набережно-Луговій відбуваються ремонтні роботи. Пробки на бульварі Тараса Шевченка та бульварі Дружби Народів.

Фото: пробки в Києві (скріншот Google Maps)

На лівому березі Києва ускладнений рух транспорту біля метро "Позняки", "Осокорки", на проспекті Бажана, Дарницькому шосе та проспекті Соборності. Утворились пробки на мосту Патона та Дарницькому мосту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що з 1 квітня в Києві вступило в силу рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.